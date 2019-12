Meia noite do dia 31 de dezembro, uma cena se repete: centenas de pessoas fazem suas promessas de ano novo. E ainda que esse momento seja especial e capaz de recarregar nossa motivação, é nos outros 365 dias do ano que precisamos colocar as ideias em prática. Para te ajudar nesta tarefa, aqui estão 5 coisas para tirar do papel em 2020 e viver o melhor ano da sua vida!

1. Conhecer uma cidade do Brasil

Poucas experiências são tão enriquecedoras quanto viajar. Por isso, que tal incluir uma cidade brasileira para visitar no ano que vem? Nosso país conta com uma ampla variedade de climas e culturas, assim não faltam opções de destino, seja uma cidade tranquila do interior ou uma das grandes capitais.





O Rio de Janeiro, por exemplo, é a capital mais visitada do Brasil e tem como vantagem a grande oferta de passagens e preços atrativos. Além disso, por ser uma cidade grande, tem um contraste interessante de construções antigas com prédios modernos, e claro, praias belíssimas. Uma dica é fazer um free tour pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro , em que um guia acompanha os turistas a pé, em uma caminhada tranquila e cheia de informação.

Ou seja, uma viagem para um lugar incrível e muito conhecimento na bagagem!

2. Se livrar de relacionamentos que não acrescentam em nada

Quantas pessoas que estão na sua vida só te puxam para baixo? Se a teoria de que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas estiver certa, talvez o que esteja te impedindo de alcançar seus objetivos sejam os relacionamentos que não acrescentam em nada, os famosos relacionamentos tóxicos.





É importante frisar que essas pessoas não necessariamente são ligações amorosas: podem ser amigos, familiares, colegas de trabalho. Um bom exercício é fazer uma lista de pessoas que não são agradáveis, que provocam sentimentos ruins, para se afastar aos poucos em 2020. Faça também uma lista daquelas que fazem bem e se aproxime desses. Certamente, a vida ficará mais leve daí para frente.

3. Colocar as finanças em dia

Você sabia que quase metade da população brasileira está endividada ? Quem dá essa informação é o SERASA, que apontou que em 2019 atingimos o valor de 63 milhões em dívidas. Se esse for o seu caso, está na hora de colocar a casa em ordem! Vale dedicar algum tempo para estudar sobre o tema e consumir conteúdo focado em uma vida financeira mais tranquila. O que não falta na internet são dicas de finanças pessoais para mudar a situação para melhor.

4. Ter uma vida mais saudável

Boa parte da população já passou os primeiros minutos do dia primeiro de janeiro pensando que seria muito mais saudável naquele ano – e a maioria delas falhou nesse objetivo. Mas a verdade é que cuidar da saúde é essencial para quem quer ter mais qualidade de vida. Isso inclui uma alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas, abandonar maus hábitos e cuidar da saúde mental.





Para manter esse objetivo em mente em todos os 365 dias que estão vindo, não tente fazer mudanças radicais. Mude um aspecto por vez, sempre escolhendo opções que não sejam um sofrimento para você. Por exemplo, se fazer musculação parece tedioso, porque não procurar outro exercício, como dança ou natação? Lembre-se de se manter persistente, já que é necessário 21 dias para que uma atividade se tornar um hábito.

5. Reserve um tempo para algo que você ama fazer

Reservar um tempo para algo que você gosta de fazer pode ser uma ótima forma de equilibrar a mente, especialmente com a rotina estressante que muitas de nós temos. Coloque na sua agenda, como se fosse um compromisso, uma hora semanal para fazer algo que você gosta, seja fazer artesanato, pintar quadros, ler livros, enfim.





E para quem tem família, reserve um tempo de qualidade também para ficar com seus filhos. As fases passam muito rápido, e melhor do que ter muito tempo disponível é realmente estar presente quando estão juntos. Já pensou combinar aquela viagem pelo Brasil do primeiro tópico com o tempo em família? Existem vários lugares incríveis para viajar e se divertir com as crianças

Essas são apenas algumas sugestões de projetos para tirar do papel em 2020, mas a lista pode ser muito maior! E depois de toda a lista pronta, é só manter o foco para fechar o ano que vem com várias realizações.





Imagem de capa: Imagem de TeroVesalainen por Pixabay

