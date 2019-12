Amazon está procurando ‘pessoas feias’ para série de O Senhor dos Anéis

É fã da saga “O Senhor dos Anéis”? Então pode comemorar! A Amazon, através do seu serviço de streaming, irá produzir uma série com base no universo criado por Tolkien. E as boas notícias não param por aí, afinal a produção está à procura de pessoas feias para integrarem o elenco. Já imaginou fazer uma participação em uma série baseada na sua saga preferida? Chance única!

A série da Amazon Prime Video está em fase de pré-produção, momento em que os produtores trabalham na escolha de elenco, entre outros detalhes técnicos. É bastante comum que sejam divulgados anúncios para que a escolha de atores possa ser feita. O que chama a atenção é a escolha para os personagens feitas para o cast de Lord of the Rings.

Agências incumbidas de selecionar figurantes na Nova Zelândia estão à procura de pessoas para trabalhar como os Orcs. No anúncio feito por uma das agências, chama atenção um dos pré-requisitos: “pessoas com poucos dentes”. Um outro anúncio pedia por “pessoas peludas ou muito peludas”.

O elenco perfeito procura pessoas com o tamanho de 1,60 de altura. Alguns outros anúncios falam em figurantes com habilidades de motociclistas com muito cabelo, rugas e “cara feia”.

A série do Senhor dos Anéis ainda não tem data prevista para estrear.

