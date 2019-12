Blackjack online, você sabe o que é?

O Blackjack é um dos jogos online mais procurados por aqueles que adoram se divertir.

É um jogo envolvente e ao mesmo tempo viciante.

Inclusive, até os dias atuais, não se sabe exatamente a origem do blackjack.

O Blackjack

O blackjack é um jogo de sorte e que também conta com a utilização de algumas técnicas para se tornar o grande vencedor.

Todos que começam a jogar blackjack percebem de forma rápida o quanto é um jogo muito bom e envolvente.

Este jogo é tão envolvente que muitos já buscaram informações quanto à origem, porém o máximo que conseguiram achar que é surgiu na Itália, no século XV.

O blackjack tem como base o jogo denominado 31 e que foi cruelmente criticado pela Igreja Católica na época, pelo fato ser considerado um jogo de azar.

Apesar das duras críticas, este jogo adquiriu vários apreciadores por toda a Europa.

Este jogo foi considerado tão envolvente que conquistou o coração de diversos nobres, entre eles o rei Luís XV que tinha o costume de organizar noites para jogar.



O Blackjack online

Atualmente, o blackjack online é um dos jogos que obrigatoriamente os cassinos presenciais ou não devem ter.

O motivo? Eles são os mais procurados por quaisquer jogadores pela facilidade de ser jogados.

Por causa das simples regras, o blackjack online conquistou o coração de milhares de jogadores, já que pode ser facilmente jogado por meio de celulares, tablets ou computadores.

Se você deseja se tornar um campeão de blackjack é necessário treinar algumas técnicas pois assim, constatará o quão legal, emocionante e agradável é o jogo.

As regras do Blackjack

As regras do blackjack online são as mesmas do jogo presencial.

Mas, se deseja ser o vencedor, poderá encontrar na internet diversas técnicas além das que estão expostas abaixo.

 As cartas

Cada número exposto na carta corresponde ao valor desta.

Além disso, as letras possuem o valor de 10 e o AS pode valer 1 ou 11.

Este valor de 1 ou 11 dependerá muito da mão do jogador e quem dirá o efetivo valor é o dealer.

 Hit, Double, Split ou Stand

Você pode optar por Hit, double, Split ou stand.

O Hit significa que você deseja mais cartas, já o Double estará dobrando o valor da aposta e caso ganhe, receberá em dobro.

O Stand é aquele que deve ser mantido, quando as cartas existentes nas mãos proporcionam grande chance de vitória.

Já o Split é considerado um recurso para transformar o jogo em 2.

As variantes do jogo Blackjack

O jogo de blackjack tem diversas variações na Europa e América.

A diferença principal entre cada variante é essencialmente sobre o número de baralhos.

Mas, não é somente isso, outras diferenças também incluem as limitações do dealer, permissão de divisões e tipos de apostas.

• Blackjack com 3 assentos

É um jogo mais rápido e pode ser jogado com 3 assentos e 6 baralhos de cinquenta e duas cartas.

• Black Classica

É joga com a junção de 8 baralhos com 52 cartas e o dealer não recebe qualquer carta fechava e também deve acertar no 17 Suave.

• Blackjack Premium

É um jogo com 4 baralhos de 52 cartas em que o dealer não recebe qualquer carta fechada e é preciso manter em um 17 Suave.

Agora, que você já sabe um pouco sobre o jogo blackjack, então que tal enfrentar o deader?

Não perca mais tempo, acesse agora mesmo um dos inúmeros cassinos online existentes na internet e faça sua aposta!

É preciso ter cuidado para acessar sites de cassino online.

O motivo? É que nem todos apresentam a segurança necessária para os jogadores.

Dessa forma, sempre que decidir jogar blackjack, verifique segurança do site, as formas de pagamento, a existência de bônus para inicia o jogo, as vantagens para os jogadores ativos e outros.

É essencial que o cassino online escolhido tenha os elementos acima informado.

A razão disso é que as pessoas que iniciam no blackjack, tendem a continuar jogando por diversas vezes.

E um site que não proporciona segurança e vantagens, simplesmente não é o ideal para qualquer tipo de jogador.

E aí, o que está esperando para começar agora a mesmo a se divertir?

