O Natal é uma data em que a maioria das famílias se reúne diante de mesas fartas para celebrar o nascimento de Jesus. Mas nem todos tem uma mesa farta ou uma família amorosa que os acolha. Este é o caso de um cachorrinho que foi abandonado pelos tutores e foi encontrar abrigo justamente no Presépio de Natal.

O caso ocorreu em 2016, na cidade catarinense de Criciúma, mas ainda hoje causa comoção e, recentemente viralizou novamente nas redes sociais. O filhote de pastor alemão deitou-se na manjedoura, ao lado do Menino Jesus, e ninguém conseguiu tirá-lo de lá.

A inabalável serenidade na postura e no olhar do cãozinho diante das centenas de olhares curiosos da população, enquanto dormia ao lado do Menino Deus, encantou os cidadãos que contemplavam o presépio naquele dia.

Assim que acordou diante das câmeras e dos olhares comovidos e curiosos, o filhote até levou um pequeno susto inicial, que logo se transformou num desfecho digno das histórias natalinas: assim como alguém o tinha abandonado, outro alguém decidiu adotá-lo e acolhê-lo em sua casa.

A história teve um final feliz para o cãozinho, mas infelizmente muitos outros cachorros estão à espera de um lar aconchegante que os acolha. Por isso, vale lembrar a importância de adotar um cachorro, ao invés de comprar um. Se seu filho pedir ao Papai Noel um amiguinho de quatro patas, vá a um abrigo. Muitos focinhos carinhosos estarão à sua espera.

***

Redação CONTI outra. Com informações de Aletéia

The post Cachorrinho abandonado comove cidade ao encontrar conforto em Presépio de Natal appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/cachorrinho-abandonado-comove-cidade-ao-encontrar-conforto-em-presepio-de-natal/