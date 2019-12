Cãozinho adotado economiza ração em seu potinho devido a traumas do passado

Adotar um cachorrinho de abrigo é um ato muito nobre, mas que deve ser feito conscientemente, afinal, adotar significa muito mais do que oferecer comida e um lugar quentinho para dormir. É preciso entender que o animal teve uma história antes de te encontrar, e que muitas vezes essa história foi de maus tratos e negligência. O cão Otávio é mais um triste retrato desta realidade. Ele hoje encontrou um lar amoroso, por meio de seus novos tutores, a Joice e o marido dela, mas algumas de suas atitudes dizem que ele tem um passado que não consegue consegue esquecer.

Joice e seu marido adotaram Otávio no início do ano passado no abrigo que o tinha resgatado de um lar em que sofria maus-tratos e negligências. E, mesmo que já curado, em segurança e recebendo muita atenção, o doguinho continuava se mostrando temeroso do contato humano. E foi aí que ela se dispôs a ajudá-lo a superar seus traumas.

O tempo passou e, aos poucos, Otávio foi ficando menos receoso. O tímido filhote que estremecia quando alguém o acariciava, agora se delicia com o aconchego e o carinho dos seus amigos humanos. Nanto, ainda é possível notar no comportamento do cãozinho as cicatrizes de seus traumas. Quando ele se alimenta, por exemplo, fica muito nítido que há lembranças que o tempo não consegue apagar.

Não importa quanta comida Joice ponha na tigela de Otávio, ele sempre deixa metade. Não é possível saber ao certo o que ocasionou esse comportamento, mas Joice suspeita que isso esteja relacionado com os anos em que ele passou negligenciado.

A hora das refeições podiam ser traumáticas para Otávio naqueles tempos, e ele provavelmente aprendeu a racionar a comida que lhe era oferecida – ou então para repartir e deixar alimento para os outros cães famintos ao seu redor.

“É triste”, disse Joice. “Eu sempre digo a ele: Tudo bem se você comer tudo.”

A tendência é que Otávio vá pouco a pouco, entendendo que os dias difíceis já ficaram para trás. E o melhor de tudo é que ele tem dois melhores amigos dispostos a ajudá-lo nesse processo.

***

Redação CONTI outra. Com informações de AMO MEU PET. Com informações de original The Dodo

The post Cãozinho adotado economiza ração em seu potinho devido a traumas do passado appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/caozinho-adotado-economiza-racao-em-seu-potinho-devido-a-traumas-do-passado/