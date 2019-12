Cãozinho órfão só para de chorar quando ouve os batimentos cardíacos da sua dona

Um filhote precisa de uma mãe para alimentá-lo, acarinhá-lo e protegê-lo nos seus primeiros dias de vida. Essa é a regra natural das coisas. Mas e quando um filhote é separado de sua mãe? Como suprir essa falta e fazê-lo sentir-se seguro outra vez?

Esse é o início não tão feliz da história do filhote Rhett, o primeiro de uma ninhada de seis a nascer. Poucos dias após o parto, sua mãe foi encaminhada para um abrigo de cães e três dos seus irmãos foram encaminhados para outro abrigo. Por fim, ele e seus dois irmãos restantes foram adotados por Mariann Wright-Feliciano. Mas a família de Rhett não estava completamente esfacelada até outras perdas devastadoras o alcançarem.

Um de seus irmãos ficou muito doente e acabou falecendo. Não obstante, alguns dias depois, outro irmão do cãozinho ficou doente e precisou ser hospitalizado. Como ninguém tinha certeza do que deixava os filhotes tão doentes, Rhett ficou isolado do seu irmão, em quarentena.

A lembrança de um ninho cheio de amor, recheado de seus irmãozinhos e com a presença da mãe, se transformara em uma mera lembrança. Rhett tinha apenas a ele mesmo e sua mãe adotiva, Mariann.

Já sabendo que esse processo não seria fácil, Mariann saiu para comprar uma caminha macia para o filhote, com cobertores e um camelo de pelúcia do tamanho dele.

Infelizmente, para o filhote que estava sozinho, confuso e com saudade da mãe, a boa ação de sua dona não funcionou.

Foi aí que a tutora do cãozinho teve uma ideia. Percebendo que enquanto segurava Rhett ele se acalmava, Mariann comprou um saco de dormir para bebês. Eram para bebês humanos, mas todos os filhotes e bebês precisam da mesma coisa no final das contas: conforto e carinho.

Rhett logo se acostumou com a ideia e aproveitou com carinho cada momento, enquanto ele se aconchegava contra o corpo quente de Mariann e sentia o coração dela bater.

Sabendo que Rhett poderia ficar muito dependente do saco de dormir, Mariann começou a limitar o tempo dele nela, começando com 20 minutos e diminuindo gradativamente. A cada sessão, Rhett ficava cada vez mais confiante, mesmo depois de sair.

Apesar do início conturbado, a história de Rhett teve um final feliz. Hoje ele é um cão independente e brincalhão, adora explorar e se divertir com seus brinquedos. E o melhor de tudo: seu irmãozinho voltou para casa saudável e livre da doença.

Confira o vídeo!

***

Redação CONTI outra. Com informações de Portal Animal

The post Cãozinho órfão só para de chorar quando ouve os batimentos cardíacos da sua dona appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/caozinho-orfao-so-para-de-chorar-quando-ouve-os-batimentos-cardiacos-da-sua-dona/