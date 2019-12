Coletor de lixo recupera livros descartados e cria biblioteca em casa com mais de 200 exemplares

Luciano Ferreira de Lima trabalha na coleta de lixo na cidade de Sorocaba (SP). E foi encarando como um tesouro aquilo que muito veem como lixo que ele passou a recuperar livros que eram descartados e montou a sua própria biblioteca em casa.

“Eu pensava ‘mas como que pode um livro descartado desse jeito?’. São livros excelentes, que eu sempre tive como muito importantes para a nossa educação e para o nosso país.

(…)Alguns estavam sujos, outros precisando de reparos. Mas eu limpava os livros, lia durante o trajeto no caminhão e depois guardava em casa. Comecei com um, dois, depois cinco, dez, até se transformar no que é hoje: mais de 200 livros na nossa biblioteca “, conta ele.

E foram justamente os livros recuperados no lixo que incentivaram e ajudaram Luciano a começar a cursar uma faculdade de história. Hoje ele sonha em ser professor. Enquanto o sonho não se realiza, continua encontrando tesouros descartados no lixo pelas ruas de Sorocaba.

Mudança de vida

Luciano hoje celebra muitas vitórias, mas já passou por momentos bem difíceis. Aos 11 anos, largou os estudos e entrou para o mundo das drogas; Foi quando passou a cometer roubos e furtos para conseguir dinheiro para sustentar o vício.

Seus delitos o levaram à prisão, onde decidiu que iria mudar de vida. “A primeira coisa que eu queria fazer quando saísse era procurar uma escola. Eu sabia que, através da educação, eu poderia melhorar”, relembra.

Foi então que começou a fazer um curso supletivo na Escola Estadual João Clímaco Camargo Pires, em Sorocaba. Na escola, sentiu dificuldades, mas, com a ajuda dos livros, conseguiu dar a volta por cima.

Hoje em dia, Luciano dá palestras em escolas com o objetivo de mostrar aos jovens que tudo é possível com força de vontade e determinação.

“É bem edificante ver a história dele como uma lição de vida que nos motiva a nos posicionar como estudantes e procurar sempre melhorar nosso intelecto e focar nos estudos, correr atrás dos nossos objetivos, porque nós somos capazes”, diz a estudante Natali Costa, de 17 anos.

Rodeado de histórias nos livros, Luciano pôde reescrever a sua própria. Hoje, serve de exemplo não só para os jovens da escola que frequentou, mas também para seus dois filhos.

“Não foi fácil. A vida não é fácil. A vida é difícil. A gente tem que fazer muito sacrifício para chegar aonde a gente quer chegar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa e é para eles que eu procuro ser o melhor exemplo. Para os meus filhos terem orgulho do pai que têm”, finaliza.

Redação CONTI outra. Com informações de G1

