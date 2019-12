Como ganhar no bingo online grátis? Inicialmente, saiba que é preciso conhecer as regras ou padrões do jogo de bingo e prestar atenção para alguns detalhes. Encontrar formas de ganhar no bingo online lhe deixa em posição mais vantajosa em relação a outros competidores.

Muitos competidores não conhecem o que iremos abordar aqui, por isso, leia esse artigo para aprender mais das regras do bingo online e se sair bem no bingo. Acompanhe e vamos lá, então!

Afinal, qual o melhor site para ganhar no bingo online grátis?

Você vai encontrar muitos sites para jogar bingo. Aliás, ganhar no bingo online grátis realmente está mais relacionado com o rollover. Sim. Aconselhamos você prestar atenção para as condições e valores.

Certamente, recomendamos um bom site que funciona para iniciantes e profissionais pois combina confiabilidade e simplicidade: NetBet. Essa casa vai te oferecer também alguns bons prêmios e bônus para usar da forma que escolher.

A NetBet também disponibiliza jogos ao vivo para que o jogador tenha uma melhor experiência e maior interação com a casa.

Variação no padrão dos jogos

Você pode escolher jogar bingo de cartela com 30, 75, 80 e 90 bolas. Existem variantes do jogo em relação a forma de vencer, agilidade da bola e preço das cartelas. Fique ciente sobre isso.

• Bingo de 30 bolas: nessa modalidade serão chamados 30 números, mas você só vence quando tem uma cartela completa. Todos os campos devem ter sido chamados e preenchidos.

• Bingo de 75 bolas: é comum você encontrar a grade de 5 colunas e 5 linhas. A primeira linha tem os números 1 a 5 embaixo da letra “B”; na segunda os números 16-30 embaixo do “I”; na terceira linha, os números de 31-45 logo abaixo do “N”; na quarta: os números de 46-50 abaixo do “G” e na última, os números de 51-75 abaixo do “O”.

É comum também você encontrar um espaço em branco no meio da cartela.

Você ganha quando você é o primeiro a ter acertado 5 números em uma linha horizontal, vertical ou na diagonal.

Confira agora algumas formas de como ganhar no bingo online:

Use o chat enquanto joga

Um dos pontos fortes do bingo online é poder participar do chat com os demais jogadores. Isso lhe permite trocar informações com os demais jogadores e aprender novas técnicas com eles.

Ao observar a fala do moderador, também pode lhe render boas sacadas.

Blackout bingo

Ele é mais conhecido por full house. Nesse tipo de bingo, você tem que preencher todos os campos da sua cartela, e o prêmio costuma ser maior que o habitual.

Há também o caso dos corners, plus sign, entre outros, que é bom você conhecê-los nos cassinos online.

Jogue contra menos competidores

Escolha salas mais vazias, isto é, com menos jogadores, assim, é possível aumentar suas chances de ganhar. Observe os horários em que há menos pessoas nas salas de jogos, como de madrugada ou durante o expediente no decorrer da semana.

Tenha somente cartelas que você consegue acompanhar

Nos sites como o jogo do bingo é online, tem como você comprar um número maior de cartelas. Elas são marcadas automaticamente. Mas é importante que as marcações sejam feitas rapidamente.

Como ganhar no bingo online: aproveite as promoções

As promoções te dão um folgo no orçamento. Com isso, é possível comprar determinado número de cartelas a um preço bem especial. Busque construir um saldo positivo nos jogos, para só depois, apostar em bilhetes mais caros. Com isso, é possível batalhar por grandes prêmios.

Um método muito usado pelos jogadores

O estatístico por nome de Tippet nos trouxe um sistema diferenciado para aumentar as chances de ganhar no bingo de 75 bolas.

Segundo ele, o número médio de 75 é 38. E segundo ele, quanto maior fosse o jogo, maiores as probabilidades dos números perto do 38 serem sorteados.

Já se for uma partida curta, é melhor escolher números de 1 a 75.

Vale observar essas regrinhas na hora de escolher suas cartelas.

Com essas dicas seu jogo vai ser mais divertido e seguro! Boa sorte!

Concluindo

Neste artigo você aprendeu algumas formas de como ganhar no bingo online.

É interessante você sempre buscar novas formas de ganhar no bingo online, assim, você vai conseguir melhores resultados.

Agora é com você, aproveite dessas dicas e faça suas jogadas para ganhar!

Com essas dicas seu jogo vai ser mais divertido e seguro.

Bingo!

