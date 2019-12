Concorda?Greta Thunberg é nomeada ‘pessoa do ano’ pela revista ‘Time’

A prestigiada revista “Time” escolhe a cada ano as personalidades que mais se destacaram, com o objetivo de definir a “Pessoa do Ano”, uma clássica tradição do mundo midiático. Funciona como uma premiação anual, que destaca a vida e carreira do vencedor. Este ano, o título foi o “ícone de uma geração”.





A TIME escolheu a jovem ativista sueca, Greta Thunberg, como Pessoa do Ano, afinal a garota se tornou um ícone de uma geração. A jovem se tornou conhecida em meados de 2018, por protestar fora do parlamento sueco em busca de políticas que abordassem as mudanças climáticas.





Posteriormente, a garota criou as ‘sextas-feiras para o futuro’, onde reunia milhões de pessoas, geralmente estudantes que seguiam seus passos cada vez mais.





Sua maneira direta e vigorosa a transformou em uma líder da geração, um ícone que estará presente com as transformações climáticas que virão.





No início de 2019, a revista TIME já a nomeou como “líder da próxima geração”, antecipando o fato de que ela pudesse ser reconhecida como Pessoa do Ano.





Sua ascensão foi exponencial e sua voz é ouvida cada vez mais fortemente. Seus discursos se aprofundam nos ouvintes e é por isso que geralmente é atração principal de eventos e atividades ambientais.





“Thunberg aborda os problemas do mundo com muita maturidade, mesmo sendo bem jovem. Ela prefere calça de moletom e sapatos de velcro e compartilha pulseiras combinando com a irmã de 14 anos. Ela gosta de cavalos e sente falta de seus dois cães, Moses e Roxy, que estão em Estocolmo.”, a TIME destaca em sua publicação.





O jovem de 16 anos competiu com outros candidatos globais. A lista foi composta também pelos manifestantes de Donald Trump, Nancy Pelosi e Hong Kong.





É uma notícia agradável que a preocupação com o meio ambiente, refletida em Greta, esteja se tornando assunto mundial e sendo tema de diversas discussões.





CONTI OUTRA