Confeiteira que foi humilhada por doar “bolo pequeno demais” recebe apoio e carinho na internet

Alguns seres humanos são capazes de cometer atos tão mesquinhos e reprováveis que quase não dá pra acreditar que seja verdade. E quem sabe bem disso é a confeiteira Cida Guilherme, de 50 anos, que foi vítima da ingratidão de alguém a quem generosamente tentou ajudar.





Há algum tempo, a confeiteira fez uma postagem no Facebook, expondo o seu trabalho através de fotos e passando os valores. E foi aí que ela recebeu um pedido de ajuda.





“Ela estava online e entrou contato comigo pedindo ajuda. Disse que estava desempregada e que o marido também, que a filha iria fazer aniversário, e não tinha nem um bolinho para cantar parabéns”, conta Cida.





Seguindo seu coração, Cida teve a nobreza de garantir um bolinho para a criança. “Falei que se dependesse de mim, a filhinha dela não ficaria sem bolo para cantar parabéns, até expliquei que só daria o bolo porque também estava passando por um momento difícil. Ela foi muito amável e agradeceu afirmando que seria só para cantar um parabéns.”





Mesmo tendo prometido doar apenas um bolo, a confeiteira Cida ficou tão feliz em ajudar que decidiu presentear a moça com os salgados e os docinhos também.





“Nossa, no dia ela me agradeceu por tudo, mas não vi nem uma postagem da festinha, achei estranho, mas deixei para lá”, lembra.





E foi no começo deste ano que Cida teve uma desagradável surpresa. A mulher a quem a confeiteira ajudou com o kit festa fez uma postagem no Facebook, reclamando que o bolo doado era pequeno demais para a festa de aniversário para 50 convidados que tinha organizado. “…Da próxima vez que for dar algo pra alguém, voce dê algo que preste!”, disse a mulher.

“Quando vi o post, achei que fosse alguma homenagem para a filha com a foto do bolinho. Na hora, eu desabei, só queria chorar e chorar, apenas isso.”

A atitude da mulher revoltou milhares de pessoas.

“Ela me expôs, mas recebi o apoio de muitas pessoas, ela até desativou a conta depois disso. Eu ia doar só o bolo, mas acabei entregando um kit de aniversário com salgados”, lembra Cida.





Clientes e amigas fizeram questão de defender Cida! Inclusive, no mês passado, a mulher entrou em contato com ela por meio de um parente, pedindo desculpa e novamente um bolo para a filha!





“Eu falei que eu faria o bolo se ela trouxesse a pequena para comemorar o niver aqui na minha casa, mas ela não aceitou e sumiu.”





Apesar de ter sido vítima de tamanha ingratidão, Cida garante que não vai parar com as doações.

“Fiz com todo amor e carinho, mas esta não foi e nem será a minha única doação para criança. Muitas pessoas se revoltaram e me aconselharam a não doar mais nada, mas eu não sei dizer um não quando se trata de crianças, eu vivo pra isso e é o que me faz bem.”

***

Ajude a Cida a continuar dando aula de confeitaria para as crianças, contribua com a vaquinha aqui





Com informações de Razões para Acreditar CONTI OUTRA