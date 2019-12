Conheça a flor mágica que se torna transparente quando chove (VÍDEO)

A natureza é cheia de mistérios e poesia. Dentre as mais lindas surpresas que ela pode nos oferecer, uma se destaca. Trata-se de uma flor de nome bastante peculiar e de beleza singular que poucos conhecem. Conhecida como “flor esqueleto”, ela sofre uma verdadeira metamorfose quando cai a chuva; torna-se transparente, causando um efeito tão impressionante que nem o mais criativo dos artistas seria capaz de imaginar.

Elas costumam crescer em áreas úmidas, entre as florestas montanhosas nas regiões mais frias do Japão e da China. Elas se caracterizam por ter grandes folhas em forma de guarda-chuva e pequenos cachos de flores brancas peroladas – justamente as que se tornam transparentes com a chuva.

As flores esqueleto florescem apenas durante a primavera, época em que entram em contato com a água e começam a perder a pigmentação branca, tornando-se completamente transparentes. A água não decompõe e em tempos de seca, a flor volta a sua cor branca original.

Ah, a natureza, esse espetáculo divino! Não seria maravilhoso se todos soubessem apreciar as belezas que ela oferece? Quem conhece os encantos da terra, afinal, não desmata e não polui.

Se você ficou curioso para ver a “mágica” da flor esqueleto acontecer, não precisa ir até a China ou o Japão, basta dar o play no vídeo a seguir:

