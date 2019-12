Entre tantos abraços me lembrarei de você…talvez o medo encabule a voz que darei às nossas histórias, ainda assim te darei vida, delicadamente, olharei para o céu, conversaremos em silêncio, repousarei minhas mãos nas suas, invisivelmente, sem necessidade do toque, certa que você faz parte do meu “para sempre”.

As pessoas em volta, em meio às festas, não entenderão meu silêncio, talvez alguém perceba e entenda a falta que sinto do seu cheiro, da sua voz e dos seus passeios pela minha vida e, certo da saudade que habita meu corpo e minha alma, se aproxime, me abrace e ofereça ouvidos para que você possa existir dando sentido para o meu sentir.

Não caberá em meu coração fingir que você não está, precisarei da sua continuidade nos sabores, na música suave tocando ao fundo, nas cores que vestem as pessoas que comemoram a vida, precisarei da sua continuidade para que eu possa continuar. Espalharei fotografias pela casa, buscarei os sons que você amava, falarei de você, demoradamente, buscando pessoas que te esperem, como eu te espero.

Com o coração confortado, rumarei ao quarto, abraçarei nossas memórias, certa que a vida não será mais a mesma mas, acreditando na minha capacidade de te reinventar na busca da minha paz, você estará na cama, deitada em minhas memórias, ouvindo os últimos acordes das festas que, também, adormecerão.

***

Foto de Valeria Boltneva no Pexels

The post Entre tantos abraços me lembrarei de você… appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/entre-tantos-abracos-me-lembrarei-de-voce/