Garotinha autista confunde noiva com Cinderela. A cena é linda!

Uma noiva fazia uma sessão de fotos para o seu casamento quando foi confundida com Cinderela por uma menina de 5 anos, com autismo, que adora brincar com princesas.

A garotinha Layla Lester largou das mãos da mãe e correu para perto da noiva aos gritos “Cinderela, Cinderela!”

Olivia Spark, a noiva, teve uma reação linda. Para não decepcionar a menina, a noiva encarnou a personagem: ficou conversando com Layla e deu prosseguimento ao conto de fadas.

“Ela realmente acreditou que era a Cinderela”, disse Jessica, mãe de Layla.

Jessica contou que normalmente Layla não fala com estranhos, mas ela fez uma exceção para Cinderela.

“Ela é o símbolo de uma verdadeira princesa. Ela é gentil. Ela é doce. Ela fez de tudo para tornar o dia de Layla especial, e quem faria isso além de uma princesa?” contou a mãe

Olivia Spark é operadora de equipamentos pesados e mora em Nova York, EUA.

Ela estava no Akron Falls Park no dia de seu casamento quando aconteceu o encontro com a garotinha. E ficou emocionada com o que aconteceu.

“Eu fiquei mais do que feliz em ser Cinderela para aquela menina”, disse a noiva.

A noiva conversou com Layla por um bom tempo antes de finalmente dizer que “precisava voltar ao baile”.

Mas o conto de fadas só estava começando.

Depois daquele dia, “Cinderela” manteve contato com sua pequena princesa encantadora, fazendo de Layla a pessoa real mais feliz do reino.

Agora elas se falam sempre. “É uma ligação instantânea. Eles se amam. É fofo”, disse Jessica.

Mais que isso, a noiva e família dela abriram uma vaquinha eletrônica no GoFundMe para mandar Layla para Disney World, onde a menina poderá conhecer mais princesas.

Em 12 dias já foram arrecadados 21 mil dólares, dos 50 mil pretendidos.

