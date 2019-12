Homem que resgatou quase 30 cães e estava perto de ser despejado ganha casa nova

O abandono de animais é um problema sério em nossa sociedade. Cães e gatos que vivem nas ruas tem que sobreviver a inúmeras adversidades, como o frio, a fome e a crueldade de algumas pessoas.

Felizmente, alguns desses animais têm a sorte de encontrar um anjo da guarda em seu caminho, como o Kleber, da cidade de Socorro (SP), que acolheu em sua casa quase 30 cães abandonados.

É claro que, cuidando de tantos cães, Kleber começou a ter dificuldades financeiras para custear os cuidados e a alimentação dos animais. A situação chegou a um ponto em que se viu às vias de ser despejado da casa onde morava.

Foi aí que a luta do cuidador para acolher os animais de rua chamou a atenção dos defensores de animais da cidade. A ONG Bicho é Bom iniciou uma campanha para ajudar Kleber a manter seu trabalho.

O que o cuidador não imaginava é que a solidariedade dos cidadãos de Socorro com a sua causa fosse causar tanto impacto. Muitas pessoas se mobilizaram para lhe oferecer melhores condições de continuar com a sua missão, e ele inclusive ganhou uma casa nova.

Através da sua página no Facebook, a ONG Bicho é Bom publicou, no último dia 23, um longo agradecimento a toda a ajuda dispensada a Kleber. O post agradece aos donos de uma construtora, que, segundo a ONG “abraçaram com todo carinho essa história, e mais do que oferecer a mão, proporcionaram a construção de um sonho: um lugar onde o Kleber pudesse viver com todos os animais que ele acolheu ao longo desses anos!”

A ONG também agradeceu à família que doou um pedaço de terra para a construção da casa do Kleber, e às muitas empresas, instituições e benfeitores que doaram pisos e areia para a construção da casa, além de móveis, ração para os cachorros, atendimento veterinário e transporte para as doações.

“Agora, o Kléber não será mais criticado ou julgado, não correrá mais o risco de ser despejado, ele e seus anjos de quatro patas terão paz!! Desejamos a eles toda a felicidade do mundo neste recomeço!”, finalizou a ONG.

