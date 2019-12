Se você é fã de “Grease – Nos tempos da Brilhantina”, trazemos uma notícia que vai aquecer o seu coração: John Travolta e Olivia Newton-John foram clicados juntos recentemente. E o melhor, usando os figurinos de seus personagens no filme. Será que vem sequência por aí?

Todo mundo se lembra desse casal inesquecível dançando em Grease, um filme que marcou época e fez uma legião de fãs que atravessam gerações. Bem, faz 40 anos desde a estréia e eles decidiram reviver Danny e Sandy de volta. Será que meu coração de fã aguenta?

Travolta hoje tem 65 anos, enquanto sua parceira no filme hoje tem 71. Ambos ficaram muito bem vestidos como Sandy e Danny, como se o tempo nem tivesse passado tanto assim.

A reunião do casal de Grease aconteceu em um leilão de itens do filme, que tinha o intuito de arrecadar fundos para o Centro de Pesquisa e Bem-Estar do Câncer, criado por Olivia Newton-John.

Durante o leilão, a icônica jaqueta de couro usada pela atriz foi vendida por US $ 243.000,00 (algo em torno de R$ 989.253,00). Mas essa lembrança e outras que foram vendidas naquela noite foram devolvidas, com a intenção de serem exibidas permanentemente na sede do Instituto.

Olivia criou sua fundação em 2013, quando enfrentou o câncer pela primeira veZ. Infelizmente, em 2017, o câncer metastatizou seus ossos, mas ela não desiste.

John Travolta se colocou à disposição para ajudá-la no que fosse preciso, afinal os dois atores tem uma longa e bonita amizade.

Esperamos que Olivia Newton-John possa vencer a doença! E ainda acreditamos na possibilidade de uma sequência de Grease.

***

Redação CONTI outra. Com informações de upsocl

The post John Travolta e Olivia Newton-John usam figurino de Grease 40 anos depois appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/john-travolta-e-olivia-newton-john-usam-figurino-de-grease-40-anos-depois/