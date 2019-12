Karina Bacchi leva marido às lágrimas ao anunciar que ele será pai de Enrico na certidão (VÍDEO)

O ex-jogador de futebol Amaury Nunnes foi às lágrimas na comemoração de 1 ano de seu casamento com a youtuber Karina Bacchi. Isso porque a esposa o surpreendeu com uma carta como se tivesse sido escrita pelo filho, Enrico, na qual anuncia que dará entrada nos papéis para que ele seja reconhecido como pai do menino na certidão de nascimento.

Amaury convive com Enrico desde que iniciou seu relacionamento com a youtuber, dois meses após o nascimento do menino. Enrico foi gerado de forma independente por Karina após uma fertilização in vitro com doador americano.

Confira o dizia a carta de Enrico pára Amaury: “Papai, hoje, você e a mamãe comemoram um ano de casamento e mais de dois anos que você chegou a nossas vidas. Desde então, você tem sido o meu parceiro, o meu amigo, o meu contador de histórias e o meu aluno, afinal de contas, ser pai também é um aprendizado. Por toda sua dedicação, cuidado, e pelo seu amor, a mamãe achou que seria uma boa hora de realizar um sonho seu, que tanto esperava. Está preparado? Após sua assinatura, vamos dar entrada ao pedido de paternidade. Então, seremos também pai e filho, para sempre. Porque no coração acho que sempre foi assim. Desde que Deus desenhou nosso destino. Te amo, papai'”, dizia a carta.

Amaury Nunes repercutiu a notícia: “Ela fez uma surpresa pra mim que realmente não estava no roteiro. Estou muito feliz, transbordando de alegria”.

