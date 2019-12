Meus netos – Pedaços do céu que a vida me deu

Meus netos são os pequenos pedaços do céu que a vida me deu. É uma segunda chance que Deus me deu. Minha oportunidade de amar sem medidas e sem preocupações adicionais. Uma nova chance de fazer as coisas bem, continuar construindo o futuro.

Meu neto(a), você é o melhor presente que eu poderia ganhar do meu filho. Você me rejuvenesce, alegra, tranquiliza e me dá forças para enfrentar todas as dificuldades da vida e da saúde, conforme a idade vai me alcançando.

Meu neto(a), você tornou-se o oxigênio que hoje me permite viver intensamente dia a dia. Você me enche esperança e vontade de viver, para poder estar ao seu lado pelo maior tempo possível. Você é meu grande amor, uma parte muito importante do meu coração e um dos principais motivos da minha felicidade.



Meu neto(a), meu melhor presente

Meu neto(a) é o melhor presente que meu filho poderia me dar. O amor que sinto por ele é único, tão diferente do grande amor que senti pela primeira vez que conheci meu amado filho. Meu menino(a) é o herdeiro de todo o meu tempo, por me dar o brilho de seus olhos e seu sorriso contagiante.

É o sonho mais perfeito que felizmente se tornou realidade. Hoje, o som de sua voz inocente se tornou minha bandeira.

Meu neto(a) é o melhor prêmio que eu poderia ter recebido depois de criar meu pequeno filho(a) com tanto amor. O mesmo hoje me deu o horizonte mais bonito. Muito paraíso para esta avó que não se cansa de amar, e que espera o tempo todo para preencher com beijos e abraços àquele pequenino(a) que tem tanto carinho para oferecer.

Meu neto(a) é meu passado, meu presente e o futuro que permanece para mim. Minha história, minha família e meu sangue. Por esse motivo, nunca poderei recusar suas ordens. Por ele(a) eu sou capaz de conseguir impossível.

Sei que não devo mimá-lo(a) muito, mas quando penso em tudo o que significa para mim, fica difícil não lhe oferecer tudo o que eu acredito que você merece.

***

Texto originalmente publicado no Eres Mamá, livremente traduzido e adaptado pela equipe da Revista Bem Mais Mulher

The post Meus netos – Pedaços do céu que a vida me deu appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/meus-netos-pedacos-do-ceu-que-a-vida-me-deu-2/