O dia em que o Papa deu sua bênção a Greta “Vá em frente com a tua batalha”

Foi usando calças pretas, tênis azul-púrpura e camiseta cinza e estampando no rosto um grande sorriso que a jovem ativista sueca Greta Thunberg, de dezesseis anos, conheceu o papa Francisco. “Hoje conheci Francisco. Agradeci-lhe por falar tão claramente sobre a crise climática. Ele me disse para ir em frente”.

Greta, que ganhou os holofotes da mídia pela primeira vez ao dar vida ao movimento climático internacional dos jovens, encontrou-se com o Papa em abril deste ano na Praça de São Pedro e conversou brevemente com ele, mostrando a faixa “Join the climate strike” (Junte-se à greve pelo clima).

“Deus te abençoe, vá em frente Greta”, disse o pontífice à menina, logo em seguida pedindo que ela rezasse por ele.

Greta, que estava acompanhada do pai Svante, não foi recebida por Francisco em uma audiência oficial, mas apenas no chamado “beija-mão” (uma saudação rápida) no final do encontro geral com os fiéis, que acontece toda quarta-feira. No entanto, quem conhece a Santa Sé sabe que a modalidade do encontro não é uma diminuição: “O Papa aprecia e compartilha o trabalho de Greta pelo clima e contra a escravidão”, disse um monsenhor presente na praça enquanto observava divertido a jovem ativista abrigar-se do sol com um guarda-chuva.

O imprimatur papal para a atividade de Greta também se deve à tenacidade da jovem. A sua determinação é conhecida: durante meses, todas as sextas-feiras, com qualquer clima, ela se manifestou diante do Parlamento de Estocolmo, pedindo para tomar medidas contra as mudanças climáticas. Mas receber o incentivo de uma das autoridades morais mais importantes do mundo é mais um sinal.

O clima está entre uma das maiores preocupações do Papa Francisco: para ele, não há cristianismo, sem respeito pelo meio ambiente.

