O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, participou recentemente de um evento privado sobre liderança em Cingapura. Na ocasião, ele proferiu a frase que já se tornou célebre: “se as mulheres governassem todos os países do mundo, haveria uma melhora geral no padrão de vida e nos resultados”.

A afirmação de Barack Obama vai de encontro com o que atestam os especialistas.

Segundo a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgada em junho deste ano, gerações atuais e futuras podem se beneficiar muito se o mundo caminhar para uma maior equidade entre homens e mulheres.

O ex-presidente norte-americano ainda disse que as mulheres não são perfeitas, mas são “indiscutivelmente melhores” que os homens. Obama, que foi presidente dos EUA de 2009 a 2017, afirmou que ele começou a refletir a respeito disso enquanto estava no cargo.

“Tenho certeza absoluta de que, por dois anos, se todas as nações do mundo fossem governadas por mulheres, vocês veriam uma melhoria significativa em todos os aspectos, em quase tudo… Padrões de vida e resultados”, completou o político.

Obama também falou sobre seus planos para o futuro e se eles envolvem um retorno à política. “Eu acredito em líderes que souberam a hora de se afastar. Se você olhar para o mundo e para os problemas, geralmente são pessoas mais velhas, sobretudo homens mais velhos, que não saem do caminho”, declarou.

Desde que deixou a Casa Branca, Barack Obama, juntamente com sua da esposa Michelle Obama, está à frente da Fundação Obama, criada para ajudar na formação de lideranças jovens em todo o mundo. Neste evento mais recente, Obama falou para jovens que apoiarão planos da fundação na Ásia.

***

Redação CONTI outra. Com informações de hypeness

Imagem via Exame, Mark Wilson / Staff/Getty Images)

The post “O mundo seria melhor se mulheres governassem todos os países”, diz Barack Obama appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/o-mundo-seria-melhor-se-mulheres-governassem-todos-os-paises-diz-barack-obama/