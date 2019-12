Quantas vezes você se pegou pensando nas razões pelas quais no amor as coisas andam dando errado para você? É comum acharmos que fizermos coisas erradas que nos afastaram do ser amado. Para muita gente isso pode ser realmente uma verdade, mas quando a outra pessoa some repentinamente, essa “culpa” pode não ser culpa, mas livramento.

Quando você assume que ama um cara e ele some, acredite, o cara era um cafajeste. Cafajestes odeiam compromissos e vazam quando vislumbram qualquer possibilidade de relacionamento.

Então eu diria que a melhor coisa que uma mulher pode fazer é se declarar abertamente, sem joguinhos. A melhor coisa que você pode fazer é falar claramente quais são as tuas intenções.

Se o cara fugiu, certamente não tinha a intenção de caminhar ao teu lado. Logo, você economizou um tempo precioso da sua vida sendo absolutamente sincera. Seja absolutamente sincera no amor.

Isso vai te poupar muito tempo. Vai te livrar de furadas. Se você não curte certos lugares. Certas condutas. Certos conceitos, fale. Esquece aquela coisa de que com homem a gente tem que jogar. Com homem a gente tem que ser direta. Se foi embora não era o nosso número.

Você não precisa agradar outra pessoa e se desagradar para isso. No amor verdadeiro os dois saem ganhando. Se não estiver sendo assim alguma coisa está errada.

O segredo dos amores que dão certo está na escolha. Se você cisma com a pessoa errada, certamente vai passar por duras provações. Você vai se esfolar feio e vai achar que devia ser diferente do que é.

Se você escolher a pessoa certa, aquela que compartilha dos mesmos gostos seus, vocês vão crescer e aprender juntos. Se a escolha for errada, você vai plantar bananeira pra mostrar que é a legal e ainda assim não vai ser. Ou seja, independente do que você fizer vai ser muito pouco.

Conheça-se. O que essa mulher maravilhosa quer pra si? O que essa mulher aí merece pra ser feliz? Não aceite menos que isso. Não aceite menos achando que com o tempo o outro muda.

Tome para si uma pessoa perfeita para você. Alguém que irá crescer ao teu lado e estará feliz sem que você precise provar seu amor a cada dia, como se amar fosse uma maratona cansativa.

Cresça ao lado daquele que te ama como você é e que te amará amanhã de manhã, quando acordar ao seu lado e descobrir que você tem defeitos deliciosos, assim como ele. Escolha a pessoa certa. Escolha ser feliz. Seja sincera consigo e com o outro. Feche a porta para quem não te merece e esteja plena ao aceitar ao seu lado apenas quem pode somar e te amar completa, do jeitinho que você é.

