Professora de ciências se veste de ‘corpo humano’ para ensinar sobre órgãos e músculos

Verónica Duque, de 43 anos, ensina ciências para crianças de 8 e 9 anos. E ela faz isso com tanta vontade e criatividade que decidiu se vestir de “corpo humano” para ensinar seus alunos sobre a posição dos órgãos internos e dos músculos.

Ao jornal espanhol “La Vanguardia”, a professora disse: “É muito difícil para as crianças imaginar as coisas em três dimensões, por mais que vejam em vídeos e livros”.

Além de ciências, Verónica ensina arte, inglês e espanhol a crianças do terceiro ano, em Valladolid, na Espanha, no colégio María Teresa Íñigo de Toro.

A professora relatou ainda que encontrou a fantasia em um site de vendas na internet. “Pareceu ser uma boa ideia e comprei duas peças em setembro. Guardei no armário até que tive que dar esse tema na segunda-feira na aula de [ciências] naturais”, disse.

De acordo com a reportagem do “La Vanguardia”, nenhum dos alunos de Verónica estava esperando pela surpresa. Ela entrou na sala coberta com um roupão e as crianças se assustaram quando ela o tirou. “Eles ficaram impactados”, brinca, contando que logo em seguida explicou que a ideia era ensinar “o que temos por dentro”.

Uma colega de Verónica gravou vídeos e fotografou a aula, postada no Twitter pelo marido da professora, Michael, orgulhoso da criatividade de sua esposa. O tuíte teve milhares de compartilhamentos.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

Redação CONTI outra. Com informações de G1

