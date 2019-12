Rapaz que salvou criança de ataque de pitbull ganha curso de segurança

Com sorte você nunca se viu diante de uma situação extremamente desesperadora, em que a única opção seria buscar coragem dentro de si para fazer a coisa certa. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o jovem Patrick do Céu, de 20 anos. Ele é vizinho do pequeno João, de 5 anos, e salvou a criança do ataque de um cachorro da raça pit bull no último dia 19, no Parque Anchieta, Zona Norte do Rio.

Assim que notou o ataque, Patrick lutou contra o cachorro e conseguiu resgatar o menino, colocando-o em cima de um carro estacionado na rua. Logo em seguida, ele também subiu no veículo. Os dois ficaram quase meia hora no teto do automóvel esperando por ajuda.

Patrick contou ao Jornal Extra que pensou na filha passando pela situação e se sentiu obrigado a ajudar.

“Não sou herói, longe disso. Quando vi o que estava acontecendo, só consegui pensar na Lara. Fiz por aquele menino o que eu faria por ela. Não pensei em mim em nenhum momento, só queria fazer com que ele ficasse seguro. Agi por instinto”, contou o jovem.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação e o vídeo viralizou na internet. Desde então, Patrick tem recebido carinho e ajuda de muita gente. Ele tem uma filha e atualmente não está trabalhando, mas ganhou um curso na área de segurança e o conserto grátis do telefone celular que quebrou durante a luta com o cachorro. Quem fez a oferta do curso foi um telespectador da TV Globo, que soube do caso pelo telejornal Bom Dia Rio.

“Estamos oferecendo a oportunidade para que você faça um curso de segurança, caso essa seja a vontade dele”, disse o telespectador Wanderson Abreu.

A oferta de conserto do celular veio de outro telespectador.

O cachorro

O pitbull, cujo dono ainda não foi localizado, estava na rua e correu atrás da criança, que brincava de patinete. Patrick não culpou o animal e disse que o cão já tinha sinais de ferimentos, que poderiam ser de maus tratos.

“Nenhuma raiva. O cachorro é inocente. É igual uma criança”, disse ele ao G1.

O cão agora está no Instituto de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, em São Cristóvão.

Segundo a Vigilância Sanitária, ele deve ficar em observação por dez dias.

Com informações do Só Notícia Boa e Razões para Acreditar

G1 e Extra

