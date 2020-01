Sem barulho, Ano Novo Chinês é celebrado com show de luzes de 300 drones

Para comemorar o ano novo chinês, a cidade de Xi’an, na província noroeste da China, promoveu um show de luz com 300 drones autônomos. Os drones sincronizados e equipados com LEDs, formaram várias formas relevantes para o feriado. De acordo com o canal de televisão Central da China (CCTV+) , o voo dos drones foi sincronizado com várias músicas de Ano Novo, o evento foi simplesmente espetacular.

O responsável pela show de luzes realizado pelos drones foi Xiong Yifang, ele projetou e desenvolveu toda a programação dos drones. “Toda a performance foi controlada por um único computador. Nós os programamos através de um software”, relata Xiong.

“A alta tecnologia dessa nova era representa uma maneira inovadora de oferecer cumprimentos de Ano Novo”, disse Yifang. “Ao colocar esse show nesta cidade de grande significado histórico, pretendemos desejar ao povo de Xi’an, bem como às pessoas em todo o país, um feliz Ano Novo Chinês de forma inovadora e favorável ao meio ambiente”, comentou.

As imagens formadas pelos Drones incluem o Deus chinês Fu (que representa boa sorte, fortuna e bênção), a Deusa Xi (alegria) e vários outros personagens e temas culturalmente notáveis foram mostrados pela sincronia dos drones. Os shows de luzes são uma nova maneira de anunciar ou celebrar certas coisas. Certamente é inspirador, para não falar impressionante, ver essa tecnologia tão sincronizada e perfeita.

Com informações de Drone Visual

