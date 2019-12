Tem dificuldade de se desligar das preocupações na hora de dormir? Chama-se ansiedade noturna

Se você chegou até esse texto, é bem provável que esteja tendo dificuldade para se desligar dos problemas do dia a adia na hora de dormir. E nós não te julgamos por isso, afinal, a vida não está fácil para ninguém, Com boletos vencendo, família e trabalho disputando atenção e o noticiário todos os dias nos enchendo de novas preocupações, dormir bem é mesmo um luxo. Saiba que você não é o único a ficar rolando na cama, em estado de alerta. Muitas pessoas sofrem do mesmo problema, a ansiedade noturna.

É fácil explicar o fenômeno: O acúmulo de ansiedade gerada ao longo do dia, quando não administrado no momento que ocorre, acaba se apresentando no período noturno, justamente no momento reservado para o descanso e para o sono reparador.

A preocupação, o medo e o nervosismo que aparecem na hora de dormir são experiências comuns de quem sofre de ansiedade noturna, assim como a dificuldade em pegar no sono, mesmo com esgotamento físico e despertares súbitos.

Insegurança em relação ao futuro e antecipação de acontecimentos ruins são fatores comuns que dificultam o desligamento dos problemas do dia a dia e atrapalham o relaxamento do corpo e da mente, fundamental para o sono. Sem conseguir dormir, portanto, a pessoa fica tensa, nervosa e entra em um ciclo vicioso de ansiedade que impede o descanso.

Combatendo a ansiedade noturna

Há uma luz no fim do túnel para quem sofre de ansiedade noturna. Uma série de práticas podem te ajudar a acalmar o seu cérebro e ter uma restauradora noite de sono. Ir para a cama somente quando o sono chegar, dar preferência a alimentos leves no jantar, praticar técnicas de meditação e respiração profunda antes de se deitar são medidas simples que ajudam a driblar o problema.

Também é de fundamental importância manter uma rotina regular de sono, com horários específicos, manter o quarto escuro, silencioso e livre de distrações, assim como evitar levar para a cama computador e celular, que podem aumentar a ansiedade e comprometer o descanso por causa da iluminação artificial dos aparelhos.

Caso o problema permanecer, o mais recomendado é sempre procurar um especialista psicólogo e/ou psiquiatra que podem ajudar a resolver situações mais graves.

