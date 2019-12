Vestido de Papai Noel, Príncipe Harry grava mensagem para crianças

Com uma bela fantasia de Papai Noel, o príncipe Harry da Inglaterra gravou um vídeo especialmente para crianças que perderam seus pais militares. A mensagem foi enviada para a entidade beneficente britânica Scotty’s Little Soldiers.

No início do mês, as crianças atendidas pela instituição ganharam uma festa em um barco que navegou pelo rio Tâmisa, e a mensagem, divulgada neste fim de semana, foi então exibida para elas.

HRH The Duke of Sussex, Prince Harry… I mean… Santa Claus sent a lovely Christmas video for @CorporalScotty ❄️🎄 ©Kensington Palace/ Scotty’s Little Soldiers pic.twitter.com/RJHUxwjP89 — Benjamin Wareing (@BenjaminWareing) December 20, 2019

“Ho, ho, ho, olá pessoal! Espero que vocês estejam tendo uma festa ótima. Ouvi que há 190 de vocês este ano, então por favor causem o máximo de caos humanamente possível”, diz o príncipe e duque de Sussex no início do vídeo.

“Também quero que olhem ao redor e percebam que são parte de uma família, parte de uma comunidade incrível e que existe suporte aí para vocês todos os dias, se vocês precisarem.

Sim, perder um pai ou mãe é incrivelmente difícil, mas sei que cada um de vocês, ajudando uns aos outros, terão um futuro maravilhoso pela frente e vocês terão um Natal incrível também”, diz o príncipe na mensagem.

