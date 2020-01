Africanos postam belas imagens da vida no continente para derrubar estereótipo negativo

Basta abrir o jornal todos os dias, ir para a seção Internacional e procurar pela África para ter acesso matérias que destacam guerra, fome, doenças e outras tragédias.

Entretanto, nem tudo são mazelas no continente, e quem sabe bem disso é um grupo de jovens africanos que, inconformados com essa exposição negativa, decidiram lançar a campanha #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou no Twitter (em tradução literal, a África que a mídia nunca mostra para você).

O projeto consiste em estimular que as pessoas compartilhem imagens poderosas e positivas desse continente, mostrando suas belezas e quebrando estereótipos.

A campanha, que já ganhou milhares de tweets, vêm crescendo mais a cada segundo. Já é possível ver pipocando nas redes sociais belíssimas fotos de grandes estádios, da arquitetura contemporânea e até da alta moda produzida no continente africano.

Diana Salah, que ajudou a organizar a campanha, disse: “Eu me envolvi porque cresci me sentindo envergonhada de minha terra natal, com imagens negativas que pintaram da África como um continente desolado.” Ela então acrescentou: “É tão importante mostrar a diversidade e a beleza da África que a grande mídia não mostra, e a mídia social foi a saída perfeita. Claro, a guerra e a pobreza continuam a ser questões reais para muitos em um continente de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas isso não significa que a África não seja mais do que isso”.

Confira as as fotos e veja que é Diana tem toda a razão:

