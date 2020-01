Arquiteto alemão faz piscina gastando apenas 300 reais, e você também pode fazer a sua!

Se você não está sofrendo com o calor que tem feito nos últimos dias, sinta-se um privilegiado! O ano começou bem quente, com as temperaturas superando os 30º C em várias regiões do país. E é natural que, em dias em que o Sol reina absoluto, a nossa única vontade seja mergulhar em uma piscina ao fim do expediente de trabalho.

Sim, sabemos que ter uma piscina em casa é um luxo para poucos, afinal a construção não é barata. E, pensando em uma alternativa para a maioria da população que não tem acesso a essa regalia, mas que com certeza merece muito, resolvemos te dar a melhor dica desse verão: Uma piscina feita com materiais recicláveis, que pode ser construída gastando apenas 300 reais. A ideia brilhante é do arquiteto alemão Torben Jung. Ele criou a sua própria piscina usando pallets, lona e outros materiais de fácil acesso.

Se animou com ideia? Pode ficar, porque Torben divulgou um passo-a-passo fotográfico na sua página do Facebook, para que qualquer um possa fazer a sua.

Confira:

Agora veja o passo a passo fotográfico:

Redação CONTi outra. Com informações de hypeness

Imagens © Reprodução Facebook

