Aumenta para 29 número de mortos em terremoto na Turquia

Chega a 29 o número de mortos no terremoto de sexta-feira (24) na Turquia. O abalo provocou mais de mil feridos. O tremor de terra, de magnitude 6,8 na escala de Richter, atingiu a região de Elazig, no leste do país. As buscas por sobreviventes continuam.





O terremoto de magnitude 6.8 na escala Richter foi seguido por mais de 400 réplicas de menor intensidade. Segundo as autoridades locais, há mais de 1.400 feridos. As equipes de resgate trabalham sob frio intenso, com temperaturas negativas. O terremoto destruiu 30 prédios em áreas seriamente afetadas.





Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor que atingiu Elazig ocorreu às 20h55, hora local. O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, disse que cerca de 30 pessoas estão debaixo dos escombros de prédios que desabaram com o terremoto.As equipes de resgate devem continuar as buscas por toda a noite.



*Com informações das agências de notícias RTP, de Portugal, e NHK, do Japão Por Agência Brasil* Brasília | Edição: Nádia Franco

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/aumenta-para-29-numero-de-mortos-em.html