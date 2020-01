Cachorra adota gambazinhos órfãos e se revela uma mãe exemplar

Pretinha é uma cachorra que ama demais, e não é preciso muito para fazer qualquer um acreditar nisso, basta mencionar que ela decidiu adotar como seus filhos um grupo de adoráveis filhotinhos de gambás que ficaram órfãos depois que sua mãe foi atacada por outro cachorro. E que mãe, hein!

Quem primeiro encontra os pequeninos, já órfãos, Stephanie Maldonado. Àquele momento, os olhinhos deles ainda nem estavam abertos. Eles tinham poucos dias de vida.

Stephanie contactou um grupo de resgate de animais nas proximidades para verificar se eles poderiam ficar dos gambás, mas eles disseram que estavam cheios e que não havia mais espaço, então Stephanie resolveu cuidar deles.

Os animais recém-nascidos precisavam se alimentar a cada duas horas, mas ainda era incerto se os gambás sobreviveriam sem mais atenção materna do que a jovem poderia fornecer.

Foi então que Pretinha e seu amor infinito entraram em ação. A cachorra, velha companheira de Stephanie, sentiu que os pequenos gambás precisavam dela e começou a cuidar deles como se fossem seus próprios filhotes. ” É muito bom ver todo o cuidado que ela tem com eles, lambendo-os o tempo todo e aconchegando-se com eles “, comentou Stephanie no Facebook.

Pretinha é esterilizada para não produzir leite, mas isso não a impediu de dar-lhes o abrigo que aquelas pequenas e indefesas criaturinhas precisavam naquele momento . Os gambás a escalam como fariam com a mãe, e ao que tudo indica, Pretinha adora!

Graças aos cuidados de Stephanie e Pretinha, esses gambazinhos foram capazes de crescer saudáveis e fortes . Eventualmente, chegará o momento em que eles poderão voltar ao seu habitat natural, sem esquecer o amor e o carinho proporcionados por suas mães adotivas.

