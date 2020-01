Cachorra salva coala bebê dos incêndios e o leva para sua casa

Atualmente, chegam da Austrália as notícias mais tristes e desoladoras. As chamas dos incêndios que recentemente atingiram as áreas florestais do país continuam deixando destruição por onde passam. Mas, mesmo neste cenário caótico, surgem histórias inspiradoras que nos fazem respirar momentaneamente.

A protagonista desta história é uma cachorra Golden Retriever chamada Asha. Ela recentemente surpreendeu sua dona, Kerry MacKinnon, de Strath Downie, na região de Victoria, com um inusitado presente.

“Era uma manhã calma e o meu marido chamou-me para ir lá fora ver uma coisa.” conta Kerry. “Eu a princípio não percebi do que ele estava falando, mas depois vi este pequeno bebê coala abraçadinho a Asha.”

Kerry admite que a situação a pegou desprevenida e que não festejou o ato de heroísmo de Asha como gostaria de feito:

“Eu comecei a rir bem alto. Pobre Asha, não sabia o que pensar, ela limitava-se a olhar para mim com um olhar tão confuso. Ela parecia um pouco encabulada quando eu vim ver o que se passava. A expressão dela era hilariante. Asha continuava olhando enternecida para o bebê coala e nem sequer tentava tirá-lo de cima dela. Ela estava feliz por ele estar aconchegado ao seu corpo.”

Será sempre um mistério a forma como este bebê coala chegou até ali, e a explicação mais plausível é que este adorável filhote tenha se separado da sua mãe, por ser muito novo para partir com ela.

A forma como lá chegou não interessa, o que é certo, é que graças a Asha, este bebê sobreviveu, afinal foi ela quem o manteve quente.

Kerry disse ainda que não foi nada fácil separar os dois, pois o coala fez um grande escândalo quando tentaram retirá-lo das costas de Asha.

O coala agora está bem e já foi visto por um veterinário.

