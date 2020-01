Camelo consola o seu dono, que acaba de perder um filho, dando-lhe um abraço carinhoso.

Os animais têm tudo o que os humanos, muitas vezes, não têm: empatia, lealdade, companheirismo e generosidade. Eles não apenas são capazes de demonstrar esses valores entre as diferentes espécies da natureza selvagem, mas também com relação aos humanos. Há muito a aprender com eles.

Parece que eles sabem como nos decifrar melhor do que nós mesmos. Eles nos entendem de uma maneira muito particular. Nós não os merecemos.

Na Arábia Saudita, segundo o portal local UC News, o proprietário de um camelo sentiu esse amor de perto quando, depois de perder o filho, recebeu o conforto de seu amado camelo.

O homem deixou seu rebanho por três dias enquanto lamentava a morte de seu menino. Ao retornar, um de seus camelos foi direto para ele e o “abraçou”. Foi uma saudação cheia de amor e contenção.

As imagens são realmente emocionantes. Essa conexão é única. O camelo está determinado a não deixar seu dono sozinho em sua tristeza. Ele não quer liberá-lo.

