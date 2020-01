Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador de um dos programas de humor mais longevos da TV brasileira, está está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma infecção generalizada após ter consumido um iogurte vencido.

As informações foram publicadas pelo próprio apresentador do SBT em vídeos em uma rede social, neste domingo (12).

De acordo com a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, nenhum boletim será divulgado sobre o estado de saúde do apresentador, de 83 anos, nem sobre possibilidade de alta.

Nas redes sociais, Carlos Alberto usou o ocorrido com ele para fazer um alerta:

“Hoje o assunto é sério. Estou internado por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal. Porque eu tomei na quarta-feira (8) um iogurte e eu não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes”, disse o apresentador nos vídeos.

O apresentador da Praça é Nossa ainda revelou que não tem previsão de alta. “Eu estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui. E a partir de agora certamente eu vou ver validade até na minha mulher, coitada, que está pagando por isso. Tomem cuidado, gente. E o que sair aí é fofoca, eu estou bem, graças a Deus.”

***

Redação CONTI outra. Com informações de G1

The post Carlos Alberto de Nóbrega é internado com infecção e faz alerta: “Quando for comprar qualquer produto, veja a validade!” appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/carlos-alberto-de-nobrega-e-internado-com-infeccao-e-faz-alerta-quando-for-comprar-qualquer-produto-veja-a-validade/