Casal adota 88 crianças com deficiência abandonadas pelos pais biológicos

Mike e Camille Gerardi são um casal amoroso que adotou 88 filhos. Ele é pediatra, ela é enfermeira e eles se conheceram em 1973, no Hospital Infantil de Miami, na Flórida, EUA.

Em todos esses anos, o casal viu muitos pais abandonarem no hospital filhos que nasceram com alguma doença ou com algum tipo de deficiência.

Preocupados com o destino dessas crianças, Mike e Camille decidiram adotá-las. “Quando Mike me pediu em casamento, eu disse a ele que queria criar um lar para essas crianças e ele disse: ‘Quero seguir o seu sonho'”, disse Camille à CNN.

A primeira adoção ocorreu em 1986. A partir de então, Mike e Camille receberam 17 crianças com diagnóstico de síndrome de Down, síndrome de Zellwegger, com deformações no crânio, autismo, deficiências no desenvolvimento, lesões e outras deficiências.

Infelizmente, muitos deles tiveram doenças terminais. “As crianças que chegaram estavam doentes ou tiveram problemas de nascimento e infelizmente faleceram. Mas muitos deles sobreviveram.

Através de sua fundação Sonho Possível, o casal ajuda outras crianças com deficiência e suas famílias. Até 2016, Mike e Camille já haviam adotado ou se tornado guardiões de 88 crianças, das quais 31 sobreviveram. Mike faleceu no ano passado, aos 73 anos, depois de ser diagnosticado com um câncer agressivo. Camille, porém, permanece firme e forte em sua missão. Em sua casa, na Geórgia, ainda vivem 20 crianças. Os demais já são adultos, trabalham e constituíram suas famílias.

Graças a este casal com um coração enorme, dezenas de crianças conseguiram encontrar uma casa com carinho e muito amor.

