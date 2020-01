Cavalo aflito se aproxima para dar o último adeus no funeral de seu melhor amigo humano

Notícias relacionadas

Impossível conter as lágrimas.Wagner Figueiredo de Lima, 34 anos, e Sereno, seu fiel amigo cavalo, passaram dias maravilhosos correndo a toda velocidade. Eles eram parceiros inseparáveis! Até um dia fatal, no qual o jovem Wagner teve um acidente de carro e foi gravemente ferido e não conseguiu sobreviver.Eles moravam na Paraíba, Brasil, e todos lamentaram a morte de Wagner, especialmente seu amado cavalo.Família e amigos se reuniram para se despedir do jovem antes do enterro e, como Sereno o amava tanto, Wando, o irmão de Wagner, achou que o cavalo também gostaria de estar naquele momento importante.Mas ninguém podia imaginar o que aconteceria quando o cavalo chegasse.Quando o carro que levava o corpo de Wagner chegou, Sereno se aproximou dele, como se realmente soubesse que era o último adeus a seu amigo humano. Ele começou a cheirar e circundar o veículo até que ele começou a relinchar uma e outra vez.Todos aqueles que testemunharam a cena foram movidos pela reação do cavalo ao seu dono.Então ele recostou-se no caixão e se esfregou. Todos estavam convencidos de que ele estava triste porque sabia que não veria mais Wagner.Sereno se juntou ao grupo de pessoas e caminhou junto até o cemitério para se despedir dele. Durante toda a jornada, o cavalo relinchou sem parar.Não podemos ter certeza das expressões dos animais, mas a de Sereno era claramente de dor.Felizmente, Sereno não terá que lidar apenas com a dor. Wando cuidou dele e fez dele parte de sua família. Sereno continuará a viver em uma casa cheia de amor com um mestre que cuida dele, o ama e o protege.