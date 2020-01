Chris Hemsworth doa R$ 4 milhões pra combater incêndios na Austrália (vídeo)

O intérprete do Deus do Trovão nos filmes da Marvel, Chris Hemsworth, anunciou a doação de US $ 1 milhão, mais de R$ 4 milhões, para o combate aos incêndios na Austrália e em apoio à população do país.

O ator, que é australiano e mora na cidade costeira de Byron Bay, em New South Wales, fez o anúncio através da sua conta no Instagram (confira o vídeo abaixo), pedindo aos seus fãs para que se empenhem no apoio a serviços de combate a incêndios e abrigos de vida selvagem.

“Como você, quero apoiar a luta contra os incêndios florestais aqui na Austrália. Minha família e eu estamos contribuindo com um milhão de dólares”, diz Chris no vídeo.

“Espero que vocês também possam participar. Cada centavo conta, então o que você puder mandar será muito bem vindo.”

O intérprete de Thor ainda informa compartilhou links para várias organizações de bombeiros e instituições de caridade “que estão trabalhando para oferecer apoio e alívio durante este período devastador e desafiador”.

“Agradeço a todos ao redor do mundo por seus desejos e doações. Realmente faz a diferença, então vá fundo! Amo vocês”, concluiu.

