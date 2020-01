Cinépolis Natal Shopping anuncia expansão e ganha Sala de Arte

Após passar por reforma, complexo fica ainda mais modernos e com duas novas salas VIP, totalizando oito salas

Novas salas VIP Cinépolis (Foto: Willen Benigno)





A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, inaugurou em um evento para convidados ontem, quarta-feira (22), sua nova Sala de Arte, além de duas salas VIP em seu complexo no Natal Shopping. A sala 04 passa a ser a nova Sala de Arte do complexo. Será voltada exclusivamente para a exibição de filmes do circuito de arte celebrados em festivais ao redor do mundo, além de clássicos. O espaço será permanente para o público se deliciar com o que há de mais cult nas telonas e estará aberto ao público a partir desta quinta-feira (23).





A Sala de Arte possui 143 lugares, sendo quatro para cadeirantes. Com a expansão, o complexo passa a ter oito salas: três tradicionais, a nova Sala de Arte, uma Macro XE e três salas VIP, totalizando 1.190 lugares, 32 deles para cadeirantes. As quatro salas tradicionais contam com projeção digital: duas com tecnologia 3D e duas com tecnologia 2D, totalizando 616 lugares numerados, 16 vagas para cadeirantes.





Todas as salas têm formato stadium, poltronas reclináveis, braço removível (tipo namoradeira), óculos 3D em tamanho infantil e adulto e som digital 7.1 Surround. A sala Macro XE possui projeção com alta definição e clareza e som digital triamplificado com 13.000 watts de potência. Sua tela tem mais de 17 metros (total de 171m2) e tem capacidade de 326 lugares e 7 vagas para cadeirantes.





As duas novas salas vips possuem 148 lugares numerados e seis vagas para cadeirantes, sendo uma delas com tecnologia 2D e a outra 3D. Ambas têm formato stadium, poltronas de couro com comando elétrico e totalmente reclináveis, carregadores USB, braço removível (tipo namoradeira), óculos 3D em tamanho infantil e adulto e som digital 7.1 Surround. O acesso às salas contará com um lobby exclusivo e com a bombonière VIP, transformando a experiência do cinema em algo ainda mais incrível.





O cardápio trará uma grande variedade de pratos VIP como o exclusivo Hot Dog feito com pão e salsicha especiais, bacon bits e cheddar importados; Boneless Chicken Tenders; Mini Hamburguer Sliders; Mini Hot Dog com Batata Smiles; Crepes; Sanduíche de Pernil e Churros gourmet. Já as tradicionais pipocas trarão temperos exclusivos como Lemon Pepper, Doce e Salgada, além da Pipoca Mix, que permite misturar diferentes sabores e temperos.





O grande diferencial no atendimento fica por conta do serviço exclusivo dentro das salas VIP, onde os clientes poderão ser servidos em suas poltronas até o início do filme, solicitando quaisquer serviços da bombonière, incluindo os pratos VIP.





“É com grande satisfação que anunciamos a expansão no Natal Shopping com mais duas das nossas premiadas salas VIP, além da nova Sala de Arte, com o que há de mais cult no cinema. Somos referência em incentivo à cultura e a inauguração de mais uma sala não poderia nos deixar mais felizes. Com a chegada de mais duas salas VIP estamos agregando ainda mais um serviço de excelência em qualidade e conforto, que nos distingue como maior operadora de salas VIP do Brasil”, afirma Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.





"A inauguração das novas salas VIP da Cinépolis coincide com um momento muito propício em que o Natal Shopping se encontra, com a recente abertura da nossa Alameda Gourmet: recebemos marcas importantes para esse novo espaço tanto em nível local, quanto de repercussão nacional. Desta forma, a ampliação da estrutura da Cinépolis em nossas instalações incrementa sobremaneira o mix de entretenimento e lazer não apenas para o empreendimento, como também para o estado do Rio Grande do Norte. E reforça ainda mais a sinergia com o nosso cliente, que aprecia um serviço exclusivo e diferenciado", destaca Felipe Furtado, superintendente do Natal Shopping.





A venda de ingressos está disponível nas bilheterias, nas máquinas de autoatendimento e também pela internet a partir de hoje. É possível consultar a programação dos filmes, trailers e promoções pelo site: www.cinepolis.com.br . Link para download da programação: https://tinyurl.com/uaa9dy5





Sobre a Cinépolis





A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina e segunda maior do mundo em ingressos vendidos, com um total de 844 cinemas, 6.562 salas 100% digitais, em dezessete países. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 59 cinemas em todo o Brasil com 431 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior. A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme.





Em 2019 e 2017, foi eleita a “Melhor Sala Premium” de São Paulo pelo Guia Divirta-se. Em 2018, pela terceira vez, o Cinépolis JK Iguatemi foi eleito pelo Guia da Folha como o melhor cinema da cidade de São Paulo (2015, 2017 e 2018) e sua sala IMAX foi apontada como a melhor sala individual do circuito. Em 2016 e 2017, a rede Cinépolis ficou em 1º lugar no “Prêmio Estadão Melhores Serviços”, na categoria redes de cinema. A constante inovação e o bom desempenho são reconhecidos com diversos prêmios, dentre eles: Melhor Exibidor por quatro anos consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), concedido no Prêmio ED (Exibição & Distribuição), realizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo.





Serviço





Tabela de preços:





Sala Tradicional 2D

Segunda e terça-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 24,00

Noite: R$ 27,00





Quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 25,00

Noite: R$ 25,00





Quinta a domingo

Matinê: R$ 29,00

Noite: R$ 32,00





Sala Tradicional 3D





Segunda e terça-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 31,00

Noite: R$ 33,00





Quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 31,00

Noite: R$ 31,00





Quinta a domingo

Matinê: R$ 36,00

Noite: R$ 38,00





Sala Macro XE 2D





Segunda e terça-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 26,00

Noite: R$ 29,00





Quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 27,00

Noite: R$ 27,00





Quinta a domingo

Matinê: R$ 31,00

Noite: R$ 34,00





Sala Macro XE 3D

Segunda e terça-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 34,00

Noite: R$ 34,00





Quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 33,00

Noite: R$ 33,00





Quinta a domingo

Matinê: R$ 39,00

Noite: R$ 39,00





Sala VIP 2D





Segunda, terça e quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 45,00

Noite: R$ 45,00





Quinta, sexta-feira (exceto feriado), sábado e domingo

Matinê: R$ 54,00

Noite: R$ 54,00





Sala VIP 3D





Segunda, terça e quarta-feira (exceto feriado)

Matinê: R$ 49,00

Noite: R$ 49,00





Quinta, sexta-feira (exceto feriado), sábado e domingo

Matinê: R$ 58,00

Noite: R$ 58,00