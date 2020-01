Com apenas 9 anos, ela cultiva horta em casa para alimentar moradores de rua.

Hailey Fort, sempre teve como princípio o ato de compartilhar e repartir. Com apenas 9 anos a norte-americana de Bremerton, Washington (EUA), se preocupa com as pessoas que passam fome no mundo.

“Nós existimos para ajudar aqueles que precisam”. Com essa frase, a garotinha cumprimenta aqueles que entram em seu site. Desde os seus 6 anos Hailey cultiva uma hortinha para alimentar moradores de rua.

A horta começou bem pequena, sendo cultivados apenas alguns pés de tomate, pepino e blueberry, mas hoje já produz mais de cem quilos de comida por ano e ajuda aqueles que precisam. A hortinha deu certo e evoluiu graças aos conhecimentos e estudos de Hailey, que ama ler livros sobre jardinagem.

Além de plantar e colher, a menina ainda faz questão de entregar, ela mesma, os alimentos que produz e conversar com todos os moradores em situação de rua para entender sua realidade e saber o que mais precisam (como cobertores, escovas de dente e roupas, entre outros itens que a pequena arrecada por meio de doações).

A garotinha é muito esforçada e quer mesmo ajudar! Recentemente, começou a construir um abrigo temporário para ajudar um dos homens que conheceu nas ruas.

Apesar de tudo isso, Hailey não considera o suficiente. Ela criou campanha no site de financiamento coletivo GoFundMe para arrecadar dinheiro para triplicar sua horta – e, assim, multiplicar o número de pessoas que ajudam. Em pouco mais de um mês, o projeto Hailey’s Harvest (Colheita da Hailey, em português) já angariou bem mais do que a menina imaginava: mais de US$ 41 mil – e contando.

A menina é um exemplo claro de solidariedade e determinação! Hailey merece muito reconhecimento pelos seus feitos e merece saber que suas ações inspiram a todos.

