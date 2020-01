Conheça a planta que purifica todo o ambiente da sua casa

O Clorofito (Chlorophytum comosum) é uma vegetação bastante conhecida pelos brasileiros por sua beleza exuberante. E uma planta ornamental conhecida no Brasil também com os nomes de paulistinha e gravatinha. Ela costuma ser usada para decorar lares, escritórios e consultórios. O fato menos conhecido sobre a planta é que ela também age como purificadora do ambiente e é muito simples de cultivar.

Como tantas outras plantas, o clorofito limpa o dióxido de carbono do ambiente e libera oxigênio durante a fotossíntese da clorofila. Esse fenômeno da natureza é responsável por manter o ambiente puro, inclusive removendo as impurezas de outras plantas.

Esse caráter purificador do Clorofito vem sendo objeto de estudo, por ter uma ação importante na remoção de substâncias venenosas como monóxido de carbono e xileno dos ambientes onde é plantada. Em outros estudos, conduzido pela Universidade Estadual de Nova York, esse fenômeno da planta também foi comprovado.

O Clorofito cresce em abundância em lindas folhagens finas e compridas de cores verde e branco. Seu cultivo exige muito pouco, por isso pode ser feito até pelos que não tem prática no assunto. É importante que ela seja plantada na primavera. Em alguns lugares, as pessoas a chamam de planta aranha, porque suas folhagens crescem muito rápido, espalhando-se de maneira exagerada.

Ela pode ficar dentro de casa em períodos de chuva, sempre à meia luz. No outono e no inverno, você pode deixá-la do lado de fora da casa sem que ela perca sua beleza. É preciso apenas evitar deixá-la no sol por muito tempo.

Esta planta deve ser regada pelo menos 3 vezes por mês no inverno, entretanto nos meses em que a temperatura é mais quente, deve ser regada mais vezes. O mais indicado para o Clorofito é não deixar água parada no solo. Cuide para que a planta tenha uma boa drenagem e tudo ocorrerá bem!

