Depois de ‘Coringa’, Joaquin Phoenix ganha Globo de Ouro como melhor ator.

Na noite da premiação “Globo de Ouro 2020”, Joaquin Phoenix, que chocou a todos com sua interpretação do vilão ‘Coringa’ levou um dos principais prêmios da noite: o de melhor ator em filme de drama por Coringa (Joker), dirigido por Todd Phillips.

No longa, o ator americano de 45 anos interpretou ‘Arthur Fleck’, um personagem com problemas psicológicos e sem condições de bancar um tratamento, que mais tarde se tornou o Coringa que conhecemos. Para interpretar o personagem Phoenix teve que emagrecer 23kg .

Foi a segunda vez que Joaquin levou a estatueta do Globo de Ouro, ele também foi premiado em 2005 por interpretar Johnny Cash em “Johnny & June”.

Em seu discurso, o ator homenageou alguns de seus colegas de trabalho, dentre eles Christian Bale (Ford vs. Ferrari), Antonio Banderas, (Dor e Glória), Adam Driver (História de um Casamento), e Jonathan Pryce (Dois Papas). “Eu sou só um aluno. Todos vocês entregaram performances impressionantes este ano”, disse.

Phoenix também ressaltou em seu discurso: “Vocês sabem que não existe competição entre a gente, porque aprendemos uns com os outros”, comentou o ator.

“Muitos aqui me deram oportunidades de continuar no caminho certo e eu sou muito grato a isso. Temos que fazer mudanças e sacrifícios para mudar as coisas. Não precisamos levar os nossos jatinhos para Palm Springs”, comentou, ao falar sobre mudanças climáticas.

“Coringa” ainda saiu vencedor na categoria de melhor trilha sonora original. O prêmio foi para Hildur Guðnadóttir, a primeira mulher a vencer sozinha na categoria e a responsável por criar a música da famosa cena da dança no banheiro.

