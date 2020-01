Elefante bebê considera como mãe a mulher que o resgatou.

Notícias relacionadas

Os elefantes são conhecidos pela sua inteligência e fidelidade a manada, mas você sabia que eles também são profundamente amorosos e gratos?Amorosos e gratos também são muitos dos funcionários dos abrigos de animais que existem por todo o mundo. São eles pessoas guerreias que enfrentam os mais diversos desafios para tentar salvar e manter em segurança seres como Moyo, o elefantinho que tem um nome que significa "do coração". Moyo é um bebê elefante que foi encontrado em uma floresta, depois de ter sido abandonado nas margens de um lago em Kariba, Zimbábue.Na imagem abaixo você vê Roxy Danckwerst, funcionária do abrigo e dona de todo afeto de Moyo. Ela trabalha com animais órfãos e doentes há 20 anos.Moyo se tornou o rei do abrigo e também da casa de Roxy.