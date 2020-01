Em canal no Youtube, professora conta histórias infantis em Libras

A professora Carolina Hessel é uma entusiasta da democratização da educação. Ela é docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma das responsáveis pela Língua Brasileira de Sinais (Libras) na Faculdade de Educação. Além disso, ela acaba de criar um canal no Youtube, chamado “Mãos Aventureiras”, em que se dedica à linda missão de contar histórias infantis em Libras.

De acordo com Carolina, não existia ainda no Brasil um canal com essa proposta. Seu objetivo é fazer atualizações a cada semana. Ela conta que, desde que trabalhava como educadora nas escolas especiais para surdos, gosta de contar histórias em Libras e que ela escolhe as histórias que vai contar de acordo com a época ou com a própria demanda.

No canal, ela conta histórias clássicas, como “O sanduíche da Maricota”, de Avelino Guedes – bastante usado na educação infantil – e outros, como: “Adelia”, de Jean-Claude Alphen (Vencedor do Prêmio Jabuti), “Carona na Vassoura”, de Julia Donaldson e Axel Scheffler e “O presente do Saci”, de Lalau & Laurabeatriz.

Uma iniciativa como a de Carolina Hessel merece ser muito celebrada, afinal, todos tem direito ao lúdico. Graças às ‘mãos aventureiras’ de Carolina, muitas crianças vão poder sonhar com as mais incríveis histórias.

