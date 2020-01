Valor da conta: US$ 23

Valor da gorjeta: US$ 2.020!!!

Tudo aconteceu quando Franzoni, uma garçonete e mãe de família de 31 anos, olhou para a nota de pagamento recebida no último domingo de 2019. No recibo do cartão de crédito estava escrito “Feliz Ano Novo. Desafio da gorjeta de 2020”.

Para que não sabe, o desafio consiste em dar uma gorjeta com a sequência de algarismos do novo ano. Ou seja, 23 (conta) + 2020 (ano novo)!!!

Emocionada, Franzoni comentou com relação ao casal que lhe deu a gorjeta: “Eles não sabem nada da minha história. Eles não sabem de onde eu vim. Eles não sabem o quão difícil tem sido”.

Para manter a corrente do bem, a foi a um outro restaurante e deixou uma gorjeta de US$ 20,20, assim ela também pode participar do desafio.

“Esse foi o meu pagamento”, disse sorrindo.

***

Redação CONTI outra. Com informações de R7

The post Essa garçonete entrou em 2020 com uma gorjeta de US$ 2.020,00 appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/essa-garconete-entrou-em-2020-com-uma-gorjeta-de-us-2-02000/