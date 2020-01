Festival anual no Nepal agradece aos cães por serem nossos amigos

Os cães são chamados de nossos melhores amigos por um motivo, eles nos amam incondicionalmente, adoram nossa presença, não são exigentes e nos lembram de apreciar até as menores coisas da vida.

Por esses e muitos outros motivos as pessoas do Nepal escolheram um dia especial para agradecer aos companheiros de quatro patas por sua amizade e lealdade.

Milhões de hindus comemoram o “Diwali”, um “festival de luzes”, todos os anos no outono. O que é específico do Nepal é este dia durante a celebração, chamada Kukur Tihar ou Kukur Puja, que é dedicado aos cães.

A celebração do Tihar dura cinco dias, e o segundo dia é o momento de adorar nossos animais favoritos, oferecendo alimentos deliciosos, adornando-os com guirlandas de flores e marcando-os com “tika” na testa.

A marca de pó vermelho significa que o animal é um ser sagrado, e imagens de cães honrados dessa maneira são comoventes.

Observe que a celebração não envolve apenas animais de estimação, mas os cães de rua também são apreciados da mesma maneira.

O tratamento real dos cães se deve à crença de que eles são os mensageiros de Yama, o deus hindu da morte, e é uma maneira de apaziguar o deus.

Além disso, os caninos também são mencionados no texto hindu Mahabharata, no qual Yudhishthira, o rei da justiça, não queria entrar no céu sem seu melhor amigo peludo.

