FIART faz abertura oficial nesta segunda e lançam promoção nos ingressos

No aniversário de 25 anos da Feira Internacional de Artesanato – FIART quem ganha é o visitante. A partir desta semana os ingressos estão promocionais: R$ 12,00 (Inteira) e R$ 6,00 (Meia). E para quem quiser comprar antecipado e garantir 50% de desconto basta acessar o site www.feirafiart.com.br ou apresentar na bilheteria do evento que é cadastrado no App da “Nota Potiguar” ou ser cliente Unimed Natal. A promoção é válida até o dia 02 de fevereiro, último dia do evento no Centro de Convenções de Natal.





Imagem: Canindé Soares





Nesta segunda-feira acontece a abertura oficial da 25ª edição da Fiart, a partir das 18h, com a participação da governadora Fátima Bezerra e demais autoridades e representantes dos patrocinadores e parceiros. Antes, a partir das 16h acontece o primeiro dia do Seminário do Folclore, com o painel: “Grupos Folclóricos: Manifestação da Identidade Popular”, com Joaquim Crispiniano Neto, Gutenberg Costa e Luiz Assunção, e mediação de Glaucio Teixeira. O seminário é gratuito e as inscrições poderão ser feitas na hora.





Na programação desta segunda-feira também acontece, a partir das 17h, a recepção e cortejo com a Banda da Polícia Militar, a Mostra de Folclore e o Encontro de Mestres, a partir das 19h30, com a entrega da Comenda de reconhecimento Fiart Patrimônio da Cultura Potiguar aos Mestres de Folclore do RN das mãos do poeta Diógenes da Cunha Lima. O encerramento será com o Show de Isaque Galvão.





A FIART tem como patrocinadores e parceiros o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Sebrae/RN e Prefeitura de Natal. Toda a programação cultural será realizada com o incentivo da Lei Municipal Djalma Maranhão, com patrocínio da Unimed Natal e Luck Receptivo. Organização Espacial Eventos.





Saiba mais através do site: feirafiart.com.br

source https://www.diariopotiguar.com/2020/01/fiart-faz-abertura-oficial-nesta_27.html