Filhote de urso não para de abraçar o homem que o salvou de incêndio no bosque (VÍDEO)

O ano de 2019 foi especialmente difícil para o meio ambiente. Só no Brasil teve o vazamento de petróleo no mar do Nordeste, causando uma mancha de 200 quilômetros de extensão no oceano, além da Amazônia sendo atingida por graves incêndios que destruíram ecossistemas inteiros. E não foi só por aqui. Incêndios também foram um problema na Austrália, onde as chamas vitimaram centenas de animais e fizeram outros tantos perderem seu habitat. Perto de Sydney, mais de 400.000 acres de terra foram queimados, deixando uma devastação terrível.



E foi justamente nesse cenário sombrio que alguns heróis se revelaram. Muitas pessoas se arriscaram para salvar os animais indefesos. E esse é o caso do homem que pôs a própria vida em risco para para libertar um filhote de urso das chamas na floresta. Após o resgate, o jovem (que ainda não foi identificado) foi literalmente perseguido e abraçado pelo pequeno animal. Alguém registrou a cena comovente em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais e rapidamente viralizou.



O fato foi compartilhado no Twitter por uma influencer chamada Susanta Nanda. Pouco se sabe sobre o local em que o vídeo foi gravado, mas ainda é uma cena que nos envia uma mensagem muito importante.

O empenho e os esforços para a conservação e o cuidado da vida selvagem serão sempre necessários. Pudera que nenhum outro animal sofresse por causa das ações descontroladas do homem.

