‘Frozen 2’ será projetado em cinemas adaptados para crianças com autismo

‘Frozen’ é o novo clássico dos cinemas e é um sucesso para as crianças, por isso todas deveriam ter a chance de assistir a continuação desse filme que cativou a todos. Foi pensando nisso, que o grupo Sessão Azul conseguiu fechar parcerias com shoppings de diferentes estados para que “Frozen 2” fosse exibido em salas de cinema adaptadas para crianças dentro do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Durante as sessões, as luzes ficarão acesas, o som estará mais baixo e crianças e familiares poderão gritar, andar, dançar e cantar à vontade. Além disso, profissionais capacitados estarão presentes no local para prestarem apoio e orientação aos pais que precisarem.

A partir da grande expectativa criada para estreia de “Frozen 2”, o filme acabou sendo escolhido para ser a primeira sessão especial de 2020, mas o projeto não acaba por aí e vai se estender para outros filmes – só é preciso ficar atento. Os filmes serão escolhidos por meio da votação dos participantes do projeto, uma semana antes da sua exibição, e compõe pelo menos duas opções infantis dubladas.

A principal ideia dessa iniciativa é que as crianças tenham a experiência de ir ao cinema e consigam, aos poucos, se adaptar. O objetivo é que as sessões “funcionem como uma extensão ao trabalho terapêutico realizado com a criança e aumentem o engajamento dos pais no processo de tratamento”, como é explicado no site do grupo Sessão Azul.

Até o momento, 12 estados fazem parte do projeto e têm as salas adaptadas. São eles: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

E onde serão as sessões de ‘Frozen 2’?

Em São Paulo, a primeira sessão acontece no Shopping D, dia 11/01, às 11h. Todos os participantes pagam meia-entrada, mas é preciso comprar antecipadamente na quinta-feira anterior ao evento. Ainda no mesmo dia, haverá sessão também no UCI Shopping Jardim Sul, às 13h.

Já no dia 12/01, Cinemark Grand Plaza Shopping (Santo André) e Cinemark Mogi Shopping (Mogi das Cruzes) terão uma sessão às 11h. Enquanto que no UCI Shopping Anália Franco, o filme será exibido no mesmo dia, mas às 13h.

Com informações de Abril

The post ‘Frozen 2’ será projetado em cinemas adaptados para crianças com autismo appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/frozen-2-sera-projetado-em-cinemas-adaptados-para-criancas-com-autismo/