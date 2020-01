Não precisa dizer, eu sei que você tem um crush incorrigível no Keanu Reeves. E você não está sozinha nessa. Centenas de milhares de pessoas tem vontade de beijar a tela do cinema quando vê esse pedaço de mau caminho perseguindo bandidos nos filmes de ação que a gente assiste só porque sabe que ele participa. A má notícia é que as chances de você ter um date com ele são próximas de zero. Seria mais fácil ganhar três vezes na loteria, por exemplo.

Agora vem a boa notícia: Logo será possível ter um Keanu só seu, mesmo que em uma versão inanimada. Isso porque a Funko acaba de lançar o boneco do John Wick e do seu cachorro. Já se animou? Então vem saber os detalhes!

Não é querendo te desanimar, mas precisamos dizer que, por enquanto, o mini Keanu não está disponível para venda. Mas tenha calma, porque a data do início das vendas nem está assim tão longe! A partir de 6 de janeiro de 2020 você pode adquirir o seu próprio Keanu Reeves fazendo uma pré-compra na Amazon. Já marca no calendário!

Por apenas US $ 7, você pode ter na sua estante o casal mais explosivo da tela grande – Sim, porque ele prefere o cachorro! Ao menos no filme…

Não sabemos ainda se trata-se de uma edição limitada, mas tenho certeza de que você vai se esforçar muito para garantir o seu.

Esse não é o primeiro boneco de Keanu em Funko Pop!,mas é o primeiro da franquia John Wick. E ninguém pode discordar que este é o presente perfeito para começar o ano, não é mesmo?

***

Redação CONTI outra. Com informações de upsocl

The post Funko lança boneco de John Wick e essa pode ser sua única chance com Keanu Reeves appeared first on CONTI outra.

Notícias relacionadas

source https://www.contioutra.com/funko-lanca-boneco-de-john-wick-e-essa-pode-ser-sua-unica-chance-com-keanu-reeves/