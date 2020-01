Gatinha invade zoológico atrás de comida e acaba adotada como filha por lince solitário

Quase todas as mães já disseram aos seus filhos a famigerada frase: “Meu filho, ande sempre com gente melhor que você!”. Pois essa gatinha deve ter entendido a mensagem errado e trocado “melhor” por “maior”. Em uma situação extremamente inusitada, ela acabou por fazer amizade com um lince europeu, preso em um zoológico de São Petersburgo, na Rússia. Aposto que, depois dessa amizade, nenhum cachorro vai querer mexer com essa gatinha.

De acordo com o site Love Meow, a gatinha era sem-teto e, por acaso, encontrou comida onde o lince morava. O lince não apenas compartilhou seu alimento como a acolheu carinhosamente.

“Parece que o gato precisa do lince tanto quanto ele precisa”, disse o Love Meow. As pessoas explicam que o gato considera o lince sua mãe, já que era apenas um filhote quando fez essa amizade incomum.

Vendo essa amizade florescer, o zoológico resolveu adotar a gatinha para não separar esses dois novos melhores amigos. Hoje eles vivem juntos, como uma verdadeira família.



Confira o vídeo desse par incomum abaixo.

