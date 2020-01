Gente religiosa de verdade respeita a religião dos outros como se fosse a sua

Eu não sei qual é a sua religião. Eu nem sei se você tem uma. Não importa, eu só acho que as pessoas que vivem de acordo com algum tipo de crença religiosa, como eu, precisam fazer um exercício diário para se lembrar do que significa a palavra religião. Ela vem do latim religio, e quer dizer respeito, reverência. Coisa rara num tempo de tanto desrespeito, tanta falta de religião entre nós.

Acho bonito quando a etimologia popular atribui o significado de religião ao latim religare, dando conta de que as religiões existem para religar as pessoas a Deus e a elas mesmas, reunidas para trabalhar juntas, ajudar umas às outras e quem mais precisar. Ainda que essa versão não seja verdadeira, do ponto de vista etimológico, leva consigo uma verdade encantadora. Portanto, as religiões devem aproximar as pessoas, não as afastar.

Religião quer dizer respeito, no fim, tudo se fundamenta nisso. Todos nós nos religamos e nos abraçamos no significado da palavra. Onde há ódio e intolerância, maldade e selvageria, a religião não está. Em qualquer lugar onde não exista respeito entre as pessoas não há religião.

Os verdadeiros religiosos superam barreiras e se unem em torno de grandes causas

Religiosos são seres que têm respeito, respeito que nos religa uns aos outros. Assim, as pessoas realmente religiosas se congregam e coadunam por seus valores, seus princípios, sua disposição para a caridade, sua fé, inclusive as que têm crenças diferentes.

Quem acha que a sua religião é mais importante que a do outro, cá entre nós, tem nada além de um espírito arrogante e egoísta. Não tem religio, não tem respeito pela crença dos outros. Não tem religião.

Deus é um só, minha gente, o divino a que todos nós, religiosos, aspiramos é o mesmo. É a Ele que fazemos reverência, é a Ele que se voltam a minha religião e a sua, não importam quais sejam.

Eu não sei qual é a sua religião, eu nem sei se você tem uma. Não importa. Se você e eu nos respeitamos um ao outro, é o que basta.

Estamos juntos, religados, reunidos, celebrando a Deus e vivendo em paz.

