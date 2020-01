Jovem desiste de se jogar de prédio ao ouvir multidão cantando louvor gospel; assista!

Um coral de vozes entoando um louvor religioso parece ter surtido o efeito de um abraço para um jovem que estava prestes a se jogar do alto de um prédio em Patos de Minas (MG). Foram as vozes de pessoas desconhecidas, em especial mulheres, que o convenceram a dar mais uma chance à vida.

O momento foi registrado em um vídeo que viralizou nas redes sociais. As imagens mostram dezenas de pessoas reunidas em frente ao prédio residencial, onde é possível ver um rapaz em pé, pronto para se atirar do terceiro andar.

O coral de vozes canta o louvor “Raridade”, do compositor e cantor gospel Anderson Freire. A música fala sobre o caráter único e precioso da vida humana.



“Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair”, diz o refrão.

Comovido com o gesto e com as palavras, o jovem finalmente desiste de pular. Pouco depois, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que já estava no local tentando impedir a tragédia.

Confira o vídeo:

